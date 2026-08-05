Sonbhadra News: 36 घंटे बंद रहा कोयला परिवहन
Sonbhadra News: , प्रबन्धन के आश्वासन पर काम पर लौटे संविदा लोको स्टॉफ लोको स्टॉफ शक्तिनगर ।हिंदुस्तान संवाद एनटीपीसी सिंगरौली
Sonbhadra News: शक्तिनगर । एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना में संविदा पर कार्यरत लोको स्टाफ की हड़ताल से एमजीआर से कोयला ढुलाई लगभग 36 घंटे बाधित रही। बीते सोमवार रात लगभग 10:30 बजे से बोनस-ओटी भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे संविदा लोको कर्मियों की प्रबंधन संग वार्ता और उसमे मिले लिखित आश्वासन पर लगभग 36 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। एनटीपीसी सिंगरौली एमजीआर के अपर महाप्रबंधक संदीप मालेकर ने संबंधित संविदा लोको चालक को लिखित आश्वासन दिया कि इस दौरान कोई भी कार्रवाई आंदोलन को लेकर नही की जायेगी। ट्रिप अलाउंस, ओटी और बोनस का भुगतान, विंध्यनगर हॉस्पिटल में संविदा लोको चालक के लिए ओपीडी की सुविधा, पुराने पीओ में बोनस के भुगतान के साथ अन्य मांगों में भी विचार विमर्श करके कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
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