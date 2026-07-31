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Sonbhadra News: हादसे में सुरक्षा कर्मी की मौत मामले में केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: हादसे में सुरक्षा कर्मी की मौत मामले में केस

Sonbhadra News: बीजपुर। एनटीपीसी आवासीय परिसर निवासी सुरक्षा गार्ड की सड़क हादसे में मौत मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। गुरुवार को मृतक के पुत्र अखिलेश कुमार रमन ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस ने वादी की तहरीर पर वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई। थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के पुत्र अखिलेश कुमार रमन ने बताया कि मेरे पिता विष्णुदेव राम एनटीपीसी, रिहंद में संविदा सिक्यूरिटी की ड्यूटी कर रहे थे। 10 जुलाई को अपने ड्यूटी पोस्ट कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी गेट पर रात्री ड्यूटी में साढ़े आठ बजे जा रहे थे।

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इसी दौरान तेज रप्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए चालक राहुल सोनी पुत्र असर्फी सोनी ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुत्र की तहरीर पर चालक राहुल सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

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