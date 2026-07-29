Sonbhadra News: शिवद्वार-झरकटा बॉर्डर मार्ग का 687 लाख से होगा नवीनीकरण
Sonbhadra News: शिवद्वार-झरकटा बॉर्डर मार्ग का 687 लाख से होगा नवीनीकरण शिवद्वार-झरकटा बॉर्डर मार्ग का 687 लाख से होगा नवीनीकरण
Sonbhadra News: घोरावल, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय तहसील के दक्षिणांचल के सीमावर्ती गांवों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोरावल-शिवद्वार-बर्दिया-झरकटा (मध्य प्रदेश बॉर्डर) तक 23.6 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीनीकरण कार्य का बुधवार को विधायक डॉ. अनिल कुमार मौर्य ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान से पूजन कर शिलान्यास किया। करीब 687 लाख रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। विधायक डॉ. अनिल कुमार मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के अधिकांश गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है। साथ ही हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने का संकल्प भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हरिवंश सिंह, अवर अभियंता प्रदीप कुमार, नरेंद्र कुमार, आनंद पटेल, सुरेंद्र मौर्य, छोटू पटेल, नंदलाल, सुनील कुमार मौर्य, राजेंद्र शर्मा, बाबूलाल शर्मा, चंदन चौरसिया, प्रेमनाथ, लवकुश केसरी आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सीमा गुप्ता ने की, जबकि संचालन पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार ने किया।
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