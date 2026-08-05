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Sonbhadra News: दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार के सीखे गुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: एनसीएल बीना का प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम बीना का प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम 80 स्कूली बच्चों ने सीखा जीवन रक्षक कौशल

दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार के सीखे गुर
दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार के सीखे गुर

Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। एनसीएल बीना परियोजना में बुधवार को विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आपातकालीन हालात में जीवन रक्षक कौशल के महत्वपूर्ण गुर सिखाये। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अटल चिकित्सालय, बीना की टीम ने विद्यार्थियों को सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन), सड़क दुर्घटनाओं के दौरान तत्काल प्राथमिक उपचार, सर्पदंश की स्थिति में आवश्यक सावधानियां, जलने एवं गंभीर चोटों में त्वरित राहत के उपायों सहित रक्तचाप की जांच और सामान्य रोगों की पहचान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर सही कदम उठाने और जीवन बचाने में प्राथमिक उपचार की भूमिका के बारे में भी बताया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीएवी बीना के 80 विद्यार्थियों ने प्राथमिक उपचार की बारीकियों को समझा। एनसीएल द्वारा विद्यार्थियों को जीवन रक्षक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से ‘बेसिक फर्स्ट-एड ट्रेनिंग 2.0’ की शुरुआत की गई है। पहले चरण एनसीएल के 10 विद्यालयों के 3,200 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत अब तक 37 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1807 विद्यार्थियों को जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

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