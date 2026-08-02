Sonbhadra News: प्रेमिका ने की थी युवक की हत्या
Sonbhadra News: पुलिस ने किया खुलासा खुलासा सिंगरौली,हिंदुस्तान संवाद। सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र में कार के अंदर मिले युवक के शव
Sonbhadra News: सिंगरौली,हिंदुस्तान संवाद। सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र में कार के अंदर मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने महज कुछ घंटे के भीतर सुलझा ली है। प्रेम संबंधों में उपजे विवाद में प्रमिका द्वारा हत्या करने की बात सामने आयी है। मृतक द्वारा लगातार महिला पर शादी का दबाव बनाना हत्या की वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला प्रिया गुप्ता पत्नी स्वर्गीय सुनील गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक सत्यप्रकाश गुप्ता के भाई राहुल गुप्ता निवासी भगत सिंह कॉलोनी ने थाना मोरवा में तहरीर दी की 31 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे उनका भाई उनकी मारुति सुजुकी एस-प्रेसो कार में चालक सीट पर पड़ा हुआ मिला।
उसे अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी मोरवा निरीक्षक डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू की जिसमें प्रिया गुप्ता से मृतक सत्यप्रकाश गुप्ता संग लगभग दो वर्षों से प्रेम संबंध तथा शादी को लेकर दबाव बनाने की बात का खुलासा हुआ। जिसके बाद रंजिश में महिला ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में महिला द्वारा शव को गाड़ी तक ले जाती दिखी।
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