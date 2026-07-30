Sonbhadra News: बाइक सवार ने छात्रा सहित तीन को मारी टक्कर, दो गंभीर
Sonbhadra News: बाइक सवार ने छात्रा सहित तीन को मारी टक्कर, दो गंभीर बाइक सवार ने छात्रा सहित तीन को मारी टक्कर, दो गंभीर बाइक सवार ने छात्रा सहित तीन को मारी टक्कर,
Sonbhadra News: म्योरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के भलुही गांव के समीप बीजपुर-मुर्धवा मार्ग पर गुरुवार दोपहर बाइक सवार ने छात्रा सहित तीन लोगों को टक्कर मार दिया। तीनों सड़क के किनारे पैदल जा रहे थे। दो लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के भलुही गांव के पास मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर गुरुवार की दोपहर एक बाइक सवार ने पैदल जा रही छात्रा 17 वर्षीय सीमा पुत्री रामचंद्र निवासी काचन को टक्कर मार दिया। इसके बाद पैदल चल रही 40 वर्षीय रानी और उसके बेटे मोनू से जाकर टकरा गया। हादसे में बाइक सवार 18 वर्षीय अनुज पुत्र राम प्रसाद निवासी किरबिल सहित सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी म्योरपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक डा शिशिर श्रीवास्तव ने प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा और बाइक सवार की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घायल के परिजनों ने बताया युवक किसी दूसरे की बाइक लेकर बिना बताए निकल गया था।
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