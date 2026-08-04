Sonbhadra News: मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम में किसानों को दिया प्रशिक्षण
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Sonbhadra News: म्योरपुर,हिंदुस्तान संवाद। स्थानीय विकासखंड परिसर में सोमवार को मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम के तहत किसानों एवं अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख मान सिंह गोंड ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही किसानों और शिक्षकों को मोटे अनाज मिलेट्स की खेती, इसके महत्व और पोषण संबंधी उपयोगिता के बारे में जैविक खेती विशेषज्ञ शिव शरण सिंह जानकारी दी गई।उप निदेशक कृषि राजकुमार ने प्रशिक्षण के दौरान मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने, कम पानी में इसकी बेहतर पैदावार लेने तथा किसानों की आय बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी आदि मोटे अनाजों के उत्पादन और उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी गई।
किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ मोटे अनाज को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अध्यापकों को भी मिलेट्स के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्व से अवगत कराया गया, ताकि वे विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच मोटे अनाज के प्रति जागरूकता पैदा कर सकें। वक्ताओं ने कहा कि बदलते जलवायु परिस्थितियों में कम पानी और कम संसाधनों में तैयार होने वाली फसलें किसानों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती हैं। कार्यक्रम में किसानों,अध्यापकों एवं संबंधित विभागीय कर्मियों की सहभागिता रही। इस मौके पर एडीओ कृषि दीपक पटेल, रमेश, राहुल, रवि सिंह, नीतिका शर्मा आदि मौजूद रहे।
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