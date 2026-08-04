Sonbhadra News: परेशानी : 20 से अधिक मरीजों की नहीं मिली जांच रिपोर्ट

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। मेडिकल कालेज सोनभद्र में सोमवार को 20 से अधिक मरीजों को जांच की रिपोर्ट नहीं मिली। जबकि मरीजों ने शनिवार को ब्लड सैंपल दिया था। जांच रिपोर्ट न मिलने से मरीजों को फिर से जांच कराने के लिए ब्लड निकलवाना पड़ा। इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीजों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की।

मरीजों की शिकायतें

राबर्ट्सगंज पिंकी और सौम्या तथा जुगैल के घोरिया गांव निवासी मंगला ने बताया कि उन्होंने शनिवार को जांच के लिए मेडिकल कालेज की पैथालाजी में ब्लड का सैंपल दिया था। सोमवार को उन्हें जांच रिपोर्ट के लिए बुलाया गया था। सोमवार को जब वे जांच रिपोर्ट लेने के लिए मेडिकल कालेज की पैथालाजी में पहुंची तो उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली। मरीजों का कहना है कि जब रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को फिर से जांच करवाना होगा। पिंकी, सौम्या और मंगला का कहना है कि मौके पर उनके अलावा लगभग 20 से अधिक लोगों का जांच रिपोर्ट नहीं मिल सकी थी। वे भी अपनी जांच रिपोर्ट के लिए परेशान थे। उन्होंने मेडिकल कालेज के पैथालाजी पर तैनात लोगों पर लापरवाही का आरोप लगाया। विवश होकर मरीजों को पुन: जांच के लिए ब्लड सैम्पल निकलवाना पड़ा। उधर जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. डीके सिंह का कहना है कि बायोकेमिस्ट्री की जांच में शनिवार को मशीन में एरर आ गया था। इस कारण सोमवार को कुछ लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल सकी थी। सभी का सैम्पल मौजूद हैं। दोबारा किसी से ब्लड सैम्पल नहीं लिया गया है। मशीन सही होने पर उसी सैम्पल से जांच कर रिपोर्ट दे दी गई है।