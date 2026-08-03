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Sonbhadra News: शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु, किया दर्शन-पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: सोनभद्र में सावन माह के पहले सोमवार को भक्तों का तांता शिवालयों में उमड़ पड़ा। भक्तों ने दूध, जल और फल-फूल के साथ जलाभिषेक किया। घोरावल के शिवद्वार धाम में तथा अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया। पुलिस बल की तैनाती थी ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु, किया दर्शन-पूजन
शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु, किया दर्शन-पूजन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजुम उमड़ पड़ा। दूध, जल, फल-फूल, वेलपत्र के साथ लंबी कतारों में लगकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। घोरावल के शिवद्वार धाम में पहले दिन दर्शन-पूजन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। जिले के अलावा पड़ोसी जनपद मिर्जापुर के बड़ी संख्या में कांवरिये उमा-महेश्वर को जलाभिषेक कर पुण्य की कामना की। मंदिर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। राबर्ट्सगंज नगर के सिविल लाइंस रोड स्थित वीरेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया।

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मंदिर के पास में अलसुबह ही अस्थाई फूल-माला की दुकानें सज गई थी। इसी तरह जलनिगम रोड स्थित सोमनाथ मंदिर, अंबेडकरनगर स्थित बैजूबाबा बैजनाथ मंदिर, बरैला गांव स्थित प्राचीन शिवमंदिर, गौरीशंकर महादेव में दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। सूर्योदय के पहले शुरू हुआ दर्शन पूजन दोपहर बाद तक चलता रहा। वहीं चुर्क के रौप पहाड़ी स्थित पंचमुखी महादेव का पहले सावन के सोमवार को विशेष शृंगार किया गया। यहां सुबह से ही भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगे थे। दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी कतर लगी थी। इसी तरह गुप्तकाशी के रूप में लोकप्रिय शिवद्वार धाम में हर हर महादेव के जयकारे से घोरावल क्षेत्र गूंज उठा। हजारों लोगों ने शिव द्वार धाम में जलाभिषेक कर पूजन और अर्चन किया। पहले दिन भोर तीन बजे ही मंगला आरती के बाद डाक बम के आने के साथ जलाभिषेक का जो सिलसिला शुरू हुआ वह सोमवार की दोपहर बाद तक जारी रहा।

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