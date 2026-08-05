Sonbhadra News: बंधी में गिरकर डूबने से अधेड़ की मौत

Sonbhadra News: बंधी में गिरकर डूबने से अधेड़ की मौत
Sonbhadra News: बंधी में गिरकर डूबने से अधेड़ की मौत बंधी में गिरकर डूबने से अधेड़ की मौत बंधी में गिरकर डूबने से अधेड़ की मौत बंधी में गिरकर डूबने से अधेड़ की मौत बंधी
Sonbhadra News: रामगढ़। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के पटना गांव निवासी एक अधेड़ की सोमवार की शाम बंधी में डूबने से मौत हो गई। वह शौच करने के लिए बंधी की तरफ गया था। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के पटना गांव निवासी 59 वर्षीय राजकुमार यादव पुत्र स्व. बबई यादव सोमवार की शाम को दुकान बंद कर नरसों बंधी की तरफ शौच करने के लिए गया था। शौच करने के दौरान वह बंधी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मंगलवार की सुबह उसका शव पानी में उतराया मिला। ग्रामीणों ने शव देख परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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