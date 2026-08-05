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Sonbhadra News: बभनी सीएचसी में कचरे में मिली जली दवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: बभनी सीएचसी में कचरे में मिली जली दवाएं बभनी सीएचसी में कचरे में मिली जली दवाएंबभनी सीएचसी में कचरे में मिली जली दवाएंबभनी सीएचसी में कचरे में मिली जल

Sonbhadra News: बभनी सीएचसी में कचरे में मिली जली दवाएं

Sonbhadra News: बभनी,हिंदुस्तान संवाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में मेडिकल वेस्ट के साथ कूड़े के ढेर में बड़ी मात्रा में जली हुई दवाएं मिलने का मामला प्रकाश में आया हैं। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर रोष व्यक्त किया है, जबकि विभाग का कहना है कि ये सभी दवाएं एक्सपायरी थीं।

स्वास्थ्य प्रणाली में खामियां

विकास खंड बभनी में जहां लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चर्चा में रहता है ‌मरीजों के लिए यह अस्पताल रेफरल अस्पताल बन कर रह गया है। मंगलवार को मेडिकल वेस्ट में दवाओं का जखिरा देखने को मिला मिली हुई दवाओं में गोलियां, इंजेक्शन और सिरप शामिल हैं, जो मेडिकल वेस्ट के साथ जलाई गई थीं। यह घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी परिसर की है स्थानीय लोगों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर मरीजों को दवाएं न होने का बहाना बनाकर बाहर से खरीदने को कहा जाता है, जबकि अस्पताल के गोदाम की दवाएं कचरे में फेंकी हुई मिल रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि कचरे में मिली दवाएं उपयोगी थीं और बिना एक्सपायर हुए ही फेंकी गई थीं। हालांकि जल जाने के कारण उनकी एक्सपायरी डेट की पुष्टि नहीं हो पा रही है। मेडिकल वेस्ट के साथ दवाओं को खुले में जलाना पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण भी बन रहा है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र के आस-पास के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के जिला सह सचिव देव कुमार विश्वकर्मा ने जिलाधिकारी से विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी के प्रभारी अधीक्षक राजन सिंह ने बताया कि मेडिकल वेस्ट कंटेनर जब एक्सपायरी दवाएं लेने आए होंगे, तो कुछ दवाएं गलती से गिर गई होंगी। सफाई के दौरान वे कचरे के ढेर में चली गईं और बाद में जल गईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिली हुई सभी दवाएं एक्सपायरी डेट की थीं।

दवाओं की कमी का मुद्दा

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मरीजों तक नहीं पहुंच रही दवाएं

बभनी‌। दवाओं का भण्डार होने के बाद भी तीस बेड के अस्पताल मे मरीजों का टोटा है और स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार के माध्यम से भेजी जा रही दवाओं का सदुपयोग विभाग नहीं कर पा रहा है। अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है स्वास्थ्य सुविधा लचर है। भाकपा जिला सचिव देव कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि सरकार दवाएं पर्याप्त भेजी जा रही है, लेकिन लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजा क्षेत्र के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मरीजों को झोला छाप चिकित्सकों की शरण में जाने को मजबूर होना पड़ रहा हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बभनी पब्लिक हेल्थ सेंटर में जली हुई दवाएं किसके कारण मिली?
स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरे में मिली दवाएं उपयोगी थीं और बिना एक्सपायर हुए ही फेंकी गई थीं।
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