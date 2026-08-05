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Sonbhadra News: अकीदत के साथ निकला मुहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: अकीदत के साथ निकला मुहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस अकीदत के साथ निकला मुहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस अकीदत के साथ निकला मुहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस अकीदत

अकीदत के साथ निकला मुहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस
अकीदत के साथ निकला मुहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस

Sonbhadra News: दुद्धी। स्थानीय कस्बे एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को मुहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस पूरे अकीदत और धार्मिक श्रद्धा के साथ निकाला गया। दोपहर बाद से ही विभिन्न चौक-चौराहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र होने लगे। शाम करीब 5 बजे संकट मोचन तिराहे पर विभिन्न अखाड़ों के उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ अलम एवं अखाड़ा लेकर पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के लगभग एक दर्जन स्थानों से आए अखाड़ों के खिलाड़ियों ने अपने उस्तादों के निर्देशन में लाठी, डंडा, रिबन और बनेठी सहित पारंपरिक युद्ध कला का शानदार प्रदर्शन किया। या अली, या हुसैन के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा और खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला।

जुलूस देर शाम कर्बला पहुंचा, जहां दुआ-फ़ातिहा के बाद सभी अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। संचालन में अखाड़ा कमेटी के सदर मुजीब खान, अंजुमन इस्लाहुल कमेटी के सदर रहीम बख्श कल्लन खान, सेराज खान, उस्ताद रशीद शाह, अलीराजा हवारी, तालिब अली, नसरुल्ला हवारी, सरफराज शाह, बच्चा खान आदि मौजूद रहे। जुलूस के दौरान नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजय सिंह, कस्बा इंचार्ज हरिकेश आजाद, महिला थाना प्रभारी संतू सरोज, उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह सहित पुलिस बल और पीएसी के जवान पूरे मार्ग पर मुस्तैद रहे।

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