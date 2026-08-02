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Sonbhadra News: पुलिस ने सात वारंटियों को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: पुलिस ने सात वारंटियों को किया गिरफ्तार पुलिस ने सात वारंटियों को किया गिरफ्तार पुलिस ने सात वारंटियों को किया गिरफ्तार पुलिस ने सात वारंटियों को किया

Sonbhadra News: पुलिस ने सात वारंटियों को किया गिरफ्तार

Sonbhadra News: कोन। स्थानीय थाना पुलिस ने शनिवार को सात वारंटियों को गिरफ्तार किया। वारंटी बरहमोरी निवासी राजेश पुत्र शिव प्रसाद, अरविन्द पुत्र राजमन, गुलाब पुत्र शोभनाथ एवं शिवनाथ पुत्र रामबालक, चकरिया निवासी रामअचल पुत्र रामप्रीत एवं शम्भू पुत्र शंकर तथा पिण्डारी निवासी रामचन्द्र पुत्र लालजी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया।

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