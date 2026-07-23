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Sonbhadra News: युवा ठेकेदार ने फांसी लगा दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज शुरू की जांच च 23एएनपी02 मृतक ठेकेदार पीयूष सिंह की फाइल फोटो

युवा ठेकेदार ने फांसी लगा दी जान
युवा ठेकेदार ने फांसी लगा दी जान

Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। अनपरा कालोनी स्थित टाइप प्रथम आवास में गुरुवार तड़के नगर पंचायत में कार्यरत स्थानीय ठेकेदार पीयूष सिंह पुत्र प्रदीप सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष ने अज्ञात कारणों से पंखे से फंदा लगा कर आत्म हत्या कर ली। सुबह उठने पर पत्नी ने जब दूसरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया तो कई बार आवाज लगायी लेकिन दरवाजा नही खुला तो पड़ोसियों की मदद से दरवाज तोड़ा गया। अंदर पति का शव पंखे से लटका देख हक्की-बक्की रह गयी। चीख पुकार मच गयी।पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। लगभग प्रातः 8:00 बजे सूचना पर पहुंचे पुलिस बल द्वारा शव को उतार कर कब्जे में लिया ।

पुलिस का कहना है कि मृतक नगर पंचायत अनपरा में ठेकेदारी का काम करते थे। उनके एक 12 वर्ष का लड़का है । आत्महत्या के कारण की पुष्टि नहीं हो रही है।

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