Sonbhadra News: हर घर नल जल योजना की सप्लाई पाइप टूटी

Sonbhadra News: सांगोबांध, हिंदुस्तान संवाद। बभनी विकास खंड क्षेत्र के कोंगा गांव में हर घर नल जल योजना की सप्लाई के लिए लगा पाइप लाइन एक वर्ष से फटी पड़ी है। इसके चलते रोज हजारों लीटर पानी ऐसे ही सड़कों पर बह कर बर्बाद हो रहा है। संबंधित विभाग को कई बार इसे सही कराये जाने के लिए अवगत कराया गया, लेकिन संबंधितों के इस ओर ध्यान न दिये जाने से आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई। पाइप फटने से ग्रामीणों के दरवाजे पर लगे टोटी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने संबंधितों से इसे शीघ्र दुरुस्त कराये जाने की मांग की है।

बभनी ब्लाक के कोंगा गांव से अम्मा मोड़ से बैना सड़क किनारे हर घर नल जल योजना का सप्लाई पाइप एक वर्ष फटा हुआ, जिसमें हर समय पानी बह रहा है। इससे लोगों को पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं विभागीय उदासीनता के कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। साथ ही साथ सड़क किनारे मक्का के खेतों में पानी भर रहा जिससे फसल भी बर्बाद हो रही। कई बार ग्रामीणों के माध्यम से शिकायत करने के बाद भी आज तक मरम्मत नहीं किया गया। इससे ग्रामीणों को असुविधा हो रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण दयाशंकर, रामलाल, हृदय यादव, उदय कुमार, राजकुमार ईश्वर, धनेश्वर आदि ने जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराते हुए समस्या समाधान की मांग की है। इस बाबत जब जल निगम के अवर अभियंता साहेब लाल बिन्द से बात करने पर बताया कि जल्द मरम्मत कार्य करा दिया जाएगा।