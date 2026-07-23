Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: हर घर नल जल योजना की सप्लाई पाइप टूटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: हर घर नल जल योजना की सप्लाई पाइप टूटी हर घर नल जल योजना की सप्लाई पाइप टूटी हर घर नल जल योजना की सप्लाई पाइप टूटी हर घर नल जल योजना की सप्लाई पाइप टूट

हर घर नल जल योजना की सप्लाई पाइप टूटी
हर घर नल जल योजना की सप्लाई पाइप टूटी

Sonbhadra News: सांगोबांध, हिंदुस्तान संवाद। बभनी विकास खंड क्षेत्र के कोंगा गांव में हर घर नल जल योजना की सप्लाई के लिए लगा पाइप लाइन एक वर्ष से फटी पड़ी है। इसके चलते रोज हजारों लीटर पानी ऐसे ही सड़कों पर बह कर बर्बाद हो रहा है। संबंधित विभाग को कई बार इसे सही कराये जाने के लिए अवगत कराया गया, लेकिन संबंधितों के इस ओर ध्यान न दिये जाने से आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई। पाइप फटने से ग्रामीणों के दरवाजे पर लगे टोटी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने संबंधितों से इसे शीघ्र दुरुस्त कराये जाने की मांग की है।

बभनी ब्लाक के कोंगा गांव से अम्मा मोड़ से बैना सड़क किनारे हर घर नल जल योजना का सप्लाई पाइप एक वर्ष फटा हुआ, जिसमें हर समय पानी बह रहा है। इससे लोगों को पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं विभागीय उदासीनता के कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। साथ ही साथ सड़क किनारे मक्का के खेतों में पानी भर रहा जिससे फसल भी बर्बाद हो रही। कई बार ग्रामीणों के माध्यम से शिकायत करने के बाद भी आज तक मरम्मत नहीं किया गया। इससे ग्रामीणों को असुविधा हो रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण दयाशंकर, रामलाल, हृदय यादव, उदय कुमार, राजकुमार ईश्वर, धनेश्वर आदि ने जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराते हुए समस्या समाधान की मांग की है। इस बाबत जब जल निगम के अवर अभियंता साहेब लाल बिन्द से बात करने पर बताया कि जल्द मरम्मत कार्य करा दिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।