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Sonbhadra News: कपड़ा व्यवसायी के पुत्र पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: कपड़ा व्यवसायी के पुत्र पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

Sonbhadra News: बभनी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के डूभा बाजार में मंगलवार रात कपड़ा व्यवसाई के पुत्र पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह रात में घर के बाहर टहलने निकला था। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बभनी थाना क्षेत्र के डूभा गांव निवासी 23 वर्षीय प्रिंस कुमार पुत्र बिगन प्रसाद मंगलवार रात घर से टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान डूभा बाजार के पास अज्ञात लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा उसे तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र म्योरपुर ले गए।

म्योरपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां भी हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। फिलहाल युवक का इलाज ट्रॉमा सेंटर में जारी है। युवक के पिता डूभा में कपड़ा व्यवसाई हैं। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि हमला किन कारणों से हुआ और इसमें कौन लोग शामिल थे, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रभारी निरीक्षक बभनी डीपी यादव ने बताया कि घटना की सूचना अभी तक थाने को नहीं मिली है। मामले की जानकारी कराई जा रही है। सूचना मिलने पर जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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