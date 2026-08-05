Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: कनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: कनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमतिकनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमतिकनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमतिकनहर बांध के ऊपर से आवागमन

Sonbhadra News: कनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमति

Sonbhadra News: दुद्धी,हिंदुस्तान संवाद। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कनहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से निर्मित कनहर बांध स्पिलवे के ऊपर से सीमित समय के लिए आवागमन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय से बांध के आस-पास के दर्जनों गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।उपजिलाधिकारी अशोक गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से 6 बजे तक कनहर बांध के ऊपर से आवागमन की अनुमति दी गई है। निर्धारित समय में पैदल यात्री एवं दोपहिया वाहन चालक आवश्यक सतर्कता बरतते हुए आवागमन कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र निर्धारित समय के दौरान स्थानीय पुलिस बल तैनात रहेगा। अमवार चौकी के आरक्षी शिव प्रताप भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र के ग्रामीण बांध के ऊपर से आवागमन की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। अनुमति मिलने से एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को तहसील मुख्यालय सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में काफी सुविधा होगी। पहले लोगों को करीब 40 किलोमीटर का अतिरिक्त दूरी तय करने के साथ पूरे परियोजना का चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।