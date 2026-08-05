Sonbhadra News: कनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमति
Sonbhadra News: कनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमतिकनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमतिकनहर बांध के ऊपर से आवागमन की मिली अनुमतिकनहर बांध के ऊपर से आवागमन
Sonbhadra News: दुद्धी,हिंदुस्तान संवाद। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कनहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से निर्मित कनहर बांध स्पिलवे के ऊपर से सीमित समय के लिए आवागमन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय से बांध के आस-पास के दर्जनों गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।उपजिलाधिकारी अशोक गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से 6 बजे तक कनहर बांध के ऊपर से आवागमन की अनुमति दी गई है। निर्धारित समय में पैदल यात्री एवं दोपहिया वाहन चालक आवश्यक सतर्कता बरतते हुए आवागमन कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र निर्धारित समय के दौरान स्थानीय पुलिस बल तैनात रहेगा। अमवार चौकी के आरक्षी शिव प्रताप भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र के ग्रामीण बांध के ऊपर से आवागमन की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। अनुमति मिलने से एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को तहसील मुख्यालय सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में काफी सुविधा होगी। पहले लोगों को करीब 40 किलोमीटर का अतिरिक्त दूरी तय करने के साथ पूरे परियोजना का चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता था।
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