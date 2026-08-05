Sonbhadra News: सावधान:बेहद घातक है नशे की लत
Sonbhadra News: एबीआरपीजी कॉलेज, अनपरा में नशा मुक्ति अभियान नशा मुक्ति अभियान स्वस्थ,सशक्त और विकसित भारत 2047 अभियान पर अमल
Sonbhadra News: अनपरा। संवाददाता। युवाओं को मादक पदार्थो के सेवन से दूर रखकर स्वस्थ,सशक्त और विकसित भारत 2047 अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के दो अगस्त को दिये संदेश पर अमल शुरू हो गया है। अवधूत भगवान राम पी.जी. कॉलेज, अनपरा में मंगलवार चार अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत छात्रों को बताया कि नशे की लत बेहद घातक हो सकती है। उन्हे नशा न करने की शपथ दिलाई गई।अभियान के नोडल अधिकारी अनूप द्विवेदी ने नशे के दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय विक्रम सिंह ने कहा कि नशा एक बुराई है न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि परिवार और समाज को भी तोड़ती है।
युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहकर देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।इस कार्यक्रम में डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, डॉ. अजय कुमार सिंह, डॉ. अभय शंकर द्विवेदी, डॉ. जय शंकर पाण्डेय, डॉ. राजेश सिंह परिहार, डॉ. कुष्मांडा, डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, डॉ. नीलकंठ मिश्रा, श्री अजय सिंह लेखाकार, श्री दिनेश प्रकाश सिंह सहित समस्त शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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