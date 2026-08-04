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Sonbhadra News: 50 किलो गांजा के साथ अंतराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: 50 किलो गांजा के साथ अंतराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

Sonbhadra News: बभनी, हिंदुस्तान संवाद। एएनटीएफ गाजीपुर और बभनी थाना पुलिस ने रविवार की रात थाना क्षेत्र के आदिवासी आश्रम के पास से 50 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ एक अंतराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह पिकअप से उड़ीसा से गांजा लेकर प्रयागराज और कौशाम्बी तस्करी के लिए ले जा रहा था।क्षेत्राधिकारी दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी ने बताया कि रविवार को बभनी पुलिस एवं एएनटीएफ गाजीपुर टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अवैध गांजा तस्करी से संबंधित अभियुक्त क्षेत्र में आने वाला है। सूचना पर टीम ने बभनी के आदिवासी आश्रम के पास चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान रात करीब सात बजे एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 50 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ।

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मौके से वाहन चालक पवन पाल पुत्र अवध नारायण पाल निवासी गोहानी कलां थाना चरवां कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह उड़ीसा से अवैध गांजा लाकर प्रयागराज एवं कौशाम्बी सहित अन्य स्थानों पर सप्लाई करता था। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। वही पिकअप वाहन को सीज कर दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक आदित्य नारायण सिंह झ्र प्रभारी एएनटीएफ गाजीपुर मय टीम, उनि मक्खन लाल थाना बभनी मय टीम शामिल रहे।

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