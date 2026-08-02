Sonbhadra News: 180 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब समेत तस्कर गिरफ्तार
Sonbhadra News: सिंगरौली से सस्ते दाम पर खरीद छत्तीसगढ़ में बेचता था आरोपी में बेचता था आरोपी तस्करी में प्रयुक्त जाइलो कार भी की सीज अन
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। अनपरा पुलिस ने अंग्रेजी शराब तस्करी कर रहे एक आरोपी को मय वाहन धरदबोचा है। पुलिस ने उसके पास से 20 कार्टून में भरी 180 लीटर अवैध अंग्रजी शराब की कुल 1000 शीशियां जिसकी कीमत लगभग एक लाख 35 हजार रुपये बतायी जा रही है बरामद की है । पुलिस ने शराब की तस्करी में प्रयुक्त की जा रही एक महिन्द्रा जाइलो कार कीमत लगभग 5 लाख 35 हजार रुपये को भी जब्त कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक अनपरा पुण्य प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार की रात गश्त के दौरान हाइवे पर ग्राम करहिया के निकट ईंट-भट्टे पर एक जाईलों कार संदिग्ध हालत में खड़ा दिखायी दिया।
मौके पर पुलिस टीम में शामिल एसआई अशोक सिंह,मुख्य आरक्षी प्रवीण यादव,अजीत यादव और शशिभूषण ने वाहन की घेराबंदी कर उसकी जांच की तो अंदर 20 कार्टून सीट के मध्य में रखे दिखायी दिये। खुलावाया गया तो उसमें 180 एमएल की गोवा ब्रांड व्हिस्की भरी हुई थी। आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मकबूल खान पुत्र मौ मजीबुल्ला निवासी कुल्डीह थाना सनावल जनपद बलरामपुर छत्तीसगढ़ बताया। उसने बताया कि वह सिंगरौली-शक्तिनगर बार्डर से सस्ते दाम पर खरीद कर उसे छत्तीसगढ़ अधिक दामों पर बेचने का धंधा करता है। पुलिस ने आरोपी मकबूल खान को धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। आरोपी वाहन को सीज कर दिया गया है।72 आबकारी अधिनियम में पृथक रिपोर्ट जिलामजिस्ट्रेट को भेजी जा रही है।
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