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Sonbhadra News: अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान पुष्पा महाविद्यालय के बाउंड्री के अंदर मंगलवार को मिले अज्ञात महिला के शव की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है। महिला

Sonbhadra News: अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान

Sonbhadra News: सोनभद्र। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर चौराहे के पास पुष्पा महाविद्यालय के बाउंड्री के अंदर मंगलवार को मिले अज्ञात महिला के शव की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है। महिला की पहचान 75 वर्षीय मुनिया पत्नी मंगरू शर्मा निवासी पुरना कला के रूप में की गई। महिला की बहू ने चुड़ी व कपड़ा देखकर पहचान किया। परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। घर से अक्सर वह इधर-भाग जाती थी।

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