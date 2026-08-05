Sonbhadra News: अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान
Sonbhadra News: अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान पुष्पा महाविद्यालय के बाउंड्री के अंदर मंगलवार को मिले अज्ञात महिला के शव की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है। महिला
Sonbhadra News: सोनभद्र। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर चौराहे के पास पुष्पा महाविद्यालय के बाउंड्री के अंदर मंगलवार को मिले अज्ञात महिला के शव की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है। महिला की पहचान 75 वर्षीय मुनिया पत्नी मंगरू शर्मा निवासी पुरना कला के रूप में की गई। महिला की बहू ने चुड़ी व कपड़ा देखकर पहचान किया। परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। घर से अक्सर वह इधर-भाग जाती थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।