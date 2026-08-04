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Sonbhadra News: रात में बारिश से राहत, दिन में तेज धूप से आफत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: रात में बारिश से राहत, दिन में तेज धूप से आफत

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सोनांचल में रविवार की रात हुई झमाझम बारिश से जहां लोगों को उमस से राहत मिली वहीं सोमवार की सुबह निकली तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश के बाद निकली तेज धूप से दिन में लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल नजर आए। वहीं रात में हुई बारिश से मुख्यालय के कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

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बारिश का प्रभाव

सोनांचल कें पिछले कई दिनों से बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा। रविवार की रात में रुक-रुक कर हुई झमाझम बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। रात में लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। बारिश के कारण राबर्ट्सगंज के धर्मशाला चौक, मंडी समिति केसामने और नई बस्ती आदि इलाकों में जल जमाव हो गया। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं रात में बारिश के बाद सोमवार की सुबह निकली चिलचिलाती धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। चिलचिलाती धूप के कारण उमस बढ़ गई। लोगों को उमस भरी गर्मी के कारण दिन में परेशान देखा गया। हालांकि दोपहर बाद फिर से आसमान में बादल छा गए। लेकिन लोगों को उमस से राहत मिलती नजर नहीं आई। देर शाम तक आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के प्रेक्षक राजन सिंह के अनुूसार सोमवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि रविवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा।

धान की फसलों पर बारिश का असर

बारिश से धान की फसलों को मिली संजीवनी

सोनांचल में रविवार की रात रुक-रुक कर हुई झमाझम बारिश से रोपी गई धान की फसलों में जान आ गई। वहीं अच्छी बारिश होने से खेतों में पानी नजर आने लगा। ऐसे में जिन किसानों की रोपाई नहीं हुई थी, वे सुबह से ही रोपाई कार्य में जुट गए। बता दें कि पिछले कई दिनों से बारिश न होने और तेज धूप के कारण रोपी गई धान की फसल सूखने लगी थी। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। तेज धूप के कारण खेतों में दरार भी पड़ गई थी। वहीं रविवार की रात हुई झमाझम बारिश से रोपी गई धान की फसल को संजीवनी मिल गई।

सुरक्षित बचे लोग

बारिश से कच्चा मकान गिरा, बचे लोग

सलखन। चोपन थाना क्षेत्र के सलखन सुईया चट्टान निवासी चुनमुन पुत्र स्वर्गीय नान्हक का कच्चा मकान रविवार रात हुई बारिश से भरभराकर गिर गया। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन संयोग अच्छा रहा कि सभी सुरक्षित बाहर िनकल आए और कोई जनहानि नही हुई। मकान गिरने से घर में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार के सामने रहने और दैनिक जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से घटना की जांच कराकर आर्थिक सहायता एवं उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रविवार रात सोनभद्र में क्या हुआ?
रविवार रात सोनभद्र में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली।
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