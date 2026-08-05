Sonbhadra News: हाइवे पानी से लबालब भरा,आवागमन ठप
Sonbhadra News: बीना खदान मार्ग में बरसाती पानी में फंसी बोलेरो फंसी बोलेरो थोड़ी देर की बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त 04एएनपी05
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता ऊर्जाँचल में कुछ घंटो की बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। औड़ी-शक्तिनगर हाइवे पर जलजमाव से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अनपरा में चर्च गेट-एमजीआर पुलिया से लेकर खड़िया के निकट आरयूबी पुल तक जगह जगह भारी जलजमाव से आवागमन तक बाधित हो गया। शक्तिनगर संवाददाता अनुसार बीना परियोजना खदान गेट पर भारी पानी जमा होने से एक बोलेरों तक फंस गयी। सवारियों को किसी प्रकार बाहर निकाला जा सका। बस्तियों में दुकानों व घरों में पानी घुसने की सूचना है।
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