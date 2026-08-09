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Sonbhadra News: बारिश में बहा संपर्क मार्ग, आवागमन बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: बारिश में बहा संपर्क मार्ग, आवागमन बाधित

Sonbhadra News: सांगोबांध, हिन्दुस्तान संवाद। बभनी ब्लॉक के घघरा बाजार से धनखोर को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग भारी बारिश के कारण बह गया है। इससे आवागमन बाधित हो गया है और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तत्काल सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग का आधा हिस्सा जाने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड रहा है, जिससे दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा टूटी हुई सड़क पर दुर्घटनाओं का डर बना हुआ है।

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ग्रामीण राजेश कुमार, अरविंद कुमार, अनिल कुमार, गुड्डू, सुनील कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सुनीता देवी, सीता देवी आदि ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अवर अभियंता जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सड़क की मरम्मत जल्द ही करा दी जाएगी।

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