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Sonbhadra News: अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल सील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नोडल अधिकारी डा.गुलाब शंकर यादव ने विंढमगंज में

Sonbhadra News: अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल सील

Sonbhadra News: सोनभद्र। जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नोडल अधिकारी डा.गुलाब शंकर यादव ने विंढमगंज में निजी अस्पतालों की जांच की। इस दौरान अवैध रूप से संचालित दुर्गा पाल हास्पिटल विंढमगंज को सील कर दिया गया। एसीएमओ ने बताया कि अस्पताल में कुछ मरीज भर्ती हुए थे। संचालक से जब अस्पताल से संबंधित कागजात मांगे गए तो वह नहीं दिखा पाया। जिसके बाद अस्पताल को सील करते हुए नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।

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