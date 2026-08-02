Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीज बढ़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीज बढ़े पर लगा आरोग्य मेला, निशुल्क दवाएं वितरित फोटो कैप्शन-06-राबर्ट्सगंज स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में

सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीज बढ़े
सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीज बढ़े

Sonbhadra News: सोनभद्र/खलियारी, हिटी। जिले के रॉबर्ट्सगंज नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नगवां ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खलियारी में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में दोनों स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 89 मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। मौसम में बदलाव के बीच सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल बुखार और उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही।

स्वास्थ्य केंद्र में उपचार

रॉबर्ट्सगंज नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. जेपी सिंह के नेतृत्व में 37 मरीजों का उपचार किया गया। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श देने के साथ दवाएं भी उपलब्ध कराईं। यहां अधिकांश मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए गए। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खलियारी में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अमित सिंह की देखरेख में 52 मरीजों का उपचार किया गया। उन्होंने बताया कि मेले में बुखार, खांसी, मधुमेह और अन्य सामान्य बीमारियों से संबंधित मरीज पहुंचे, जिनकी जांच कर उपचार किया गया तथा आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं।

गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सेवाएं

मेले में गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। एएनएम सरस्वती देवी ने बताया कि 10 गर्भवती महिलाओं का वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और एचआईवी सहित आवश्यक जांच की गई। उन्हें आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की दवाएं वितरित की गईं। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र पर दो सुरक्षित प्रसव भी कराए गए। लैब टेक्नीशियन पवन कुमार ने बताया कि 13 मरीजों की हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड और शुगर की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में कोई भी मरीज मलेरिया या टाइफाइड से संक्रमित नहीं मिला। आरोग्य मेले में खलियारी, पंडरी, रायपुर, सुअरसोत, तेनूडाही, कजियारी, मांची सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग उपचार कराने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए साफ-सफाई रखने, स्वच्छ पानी पीने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करने की अपील की।

सामान्य प्रश्न

मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन कब किया गया?
मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन रविवार को किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।