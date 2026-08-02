Sonbhadra News: सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीज बढ़े पर लगा आरोग्य मेला, निशुल्क दवाएं वितरित फोटो कैप्शन-06-राबर्ट्सगंज स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में

सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीज बढ़े

Sonbhadra News: सोनभद्र/खलियारी, हिटी। जिले के रॉबर्ट्सगंज नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नगवां ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खलियारी में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में दोनों स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 89 मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। मौसम में बदलाव के बीच सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल बुखार और उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही।

स्वास्थ्य केंद्र में उपचार रॉबर्ट्सगंज नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. जेपी सिंह के नेतृत्व में 37 मरीजों का उपचार किया गया। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श देने के साथ दवाएं भी उपलब्ध कराईं। यहां अधिकांश मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए गए। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खलियारी में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अमित सिंह की देखरेख में 52 मरीजों का उपचार किया गया। उन्होंने बताया कि मेले में बुखार, खांसी, मधुमेह और अन्य सामान्य बीमारियों से संबंधित मरीज पहुंचे, जिनकी जांच कर उपचार किया गया तथा आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं।

गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सेवाएं मेले में गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। एएनएम सरस्वती देवी ने बताया कि 10 गर्भवती महिलाओं का वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और एचआईवी सहित आवश्यक जांच की गई। उन्हें आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की दवाएं वितरित की गईं। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र पर दो सुरक्षित प्रसव भी कराए गए। लैब टेक्नीशियन पवन कुमार ने बताया कि 13 मरीजों की हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड और शुगर की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में कोई भी मरीज मलेरिया या टाइफाइड से संक्रमित नहीं मिला। आरोग्य मेले में खलियारी, पंडरी, रायपुर, सुअरसोत, तेनूडाही, कजियारी, मांची सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग उपचार कराने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए साफ-सफाई रखने, स्वच्छ पानी पीने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करने की अपील की।