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Sonbhadra News: रॉबर्ट्सगंज में रविदास कलश वंदन अभियान का भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: रॉबर्ट्सगंज में रविदास कलश वंदन अभियान का भव्य स्वागत2-राबर्ट्सगंज स्थित दंडईत बाबा मंदिर पर रविदास कलश वंदन अभियान का स्वागत करते भाजपा कार्यकर्ता।

रॉबर्ट्सगंज में रविदास कलश वंदन अभियान का भव्य स्वागत
रॉबर्ट्सगंज में रविदास कलश वंदन अभियान का भव्य स्वागत

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे रविदास महाराज कलश वंदन अभियान के तहत रविवार को रॉबर्ट्सगंज नगर में कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर कलश यात्रा का अभिनंदन किया तथा विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया।भाजपा नगर अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव के नेतृत्व में दंडईत बाबा मंदिर, कांशीराम आवास परिसर, शिव मंदिर, कड़े माता मंदिर, श्रीराम सरोवर मंदिर और लहरी बाबा मंदिर सहित विभिन्न स्थलों पर कलश यात्रा पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने संत रविदास के चित्र और कलश की आरती उतारकर समाज में समरसता, समानता और सामाजिक सौहार्द का संदेश प्रसारित करने का संकल्प लिया।

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वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास के विचार आज भी समाज को जाति-पांति से ऊपर उठकर समानता, भाईचारे और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देती हैं, जिन्हें जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस मौके पर सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, कार्यक्रम संयोजक धर्मवीर त्यागी, अमन मौर्य, अशोक भारती, संतोष भारती, मोहन भारती, श्यामबाबू पासी, दिनेश भारती, अजय रावत, आलोक रावत, धीरेंद्र पांडेय, अभिषेक गुप्ता, आकाश सोनकर, अमरनाथ, दुर्गेश, विनोद सोनी आदि रहे।

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