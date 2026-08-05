Sonbhadra News: पूजा समिति ने कराया रुद्राभिषेक
Sonbhadra News: शिवमंदिर रेनुसागर में रामचरित मानस पाठ के बाद प्रसाद वितरित स पाठ के बाद प्रसाद वितरित 04एएनपी04 शिवमंदिर रेनुसागर में पूजन में शा
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। कोल मिल एवं ऐश प्लांट पूजा समिति, हिंडालको रेनुसागर के तत्वावधान में श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर शिवमंदिर, रेनुसागर परिसर में श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ रामचरित मानस पाठ एवं रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया।यजमान संदीप यावले एवं पूजा यावले ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। समस्त जन के लिए सुख, समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की।इससे पूर्व रामचरित मानस के संगीतमय पाठ से संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान हो उठा। समापन पर भगवान शिव की महाआरती संपन्न हुई तथा उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।
आचार्य पंडित गुलाब चन्द्र पांडेय ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। पूजन में कोलमिल एवं ऐश प्लांट के अधिकारी, नीरज तिवारी,नंद कुमार सोनी,अरविंद सिंह ,अरुण कुमार ,अरविंद यादव,शिवराज सिंह,प्रशांत कुमार द्विवेदी ,हिमांषु तिवारी,रोशन पटेल ,श्रुति सहित भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे।
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