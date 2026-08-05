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Sonbhadra News: तियरा स्टेडियम का 6.73 करोड़ रूपये से होगा जीर्णोद्धार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: तियरा स्टेडियम का 6.73 करोड़ रूपये से होगा जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण के लिए छह करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी ह

Sonbhadra News: तियरा स्टेडियम का 6.73 करोड़ रूपये से होगा जीर्णोद्धार

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। विशिष्ट स्टेडियम तियरा के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए छह करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण संघ लिमिटेड (यूपीआरएनएसएस) को नामित किया गया है। अब जल्द ही तियरा स्टेडियम के कायाकल्प का कार्य शुरू हो जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेडियम जिले की नई पहचान बनकर उभरेगा। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि जनपद में खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से तियरा स्टेडियम में के जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण से संबंधित 673.69 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

जिस पर शासन की तरफ से स्वीकृति प्रदान करते हुए स्टेडियम में विकास कार्य कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण संघ लिमिटेड को नामित किया गया है। बताया कि स्टेडियम के जीर्णोद्धार को लेकर जनपद के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता का परिणाम ही है कि तियरा स्टेडियम सोनभद्र की नई पहचान बनने जा रहा है। जल्द ही स्टेडियम में विकास कार्य शुरू कराया जाएगा। स्टेडियम के जीर्णोद्धार से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर प्राप्त होंगे।जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बुधवार को तियरा स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूपीआरएनएसएस की तरफ से मौजूद प्रतिनिधि को विकास कार्य संबंधी कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के छात्रावास भवन में सभी खिड़कियां एक जैसी लगाई जाएं। सभी कमरों व आवश्यक स्थानों पर टाइल्स लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बास्केटबॉल कोर्ट व टेबल टेनिस कोर्ट को आधुनिक तरह से विकसित करने व वहां समुचित प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही स्टेडियम परिसर की पेंटिंग उच्च गुणवत्ता के साथ कराए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम वागीश कुमार शुक्ला, जिला क्रीड़ा अधिकारी समीम अहमद आदि थे।

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