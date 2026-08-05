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Sonbhadra News: कूट रचित दस्तावेजों से जमा कराया धन, दी जातिसूचक गालियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: न्यायालय के आदेश पर दर्जनभर के खिलाफ केस दर्ज केस दर्ज एलयूसीसी बैंक की जालसाजी की शिकायतों का मामला

Sonbhadra News: कूट रचित दस्तावेजों से जमा कराया धन, दी जातिसूचक गालियां

Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। फर्जी एफ डी आदि कूट रचित दस्तावेजों द्वारा क्षेत्र के हजारों लोगों को करोड़ो का चूना लगा चुकी वित्तीय कम्पनी एलयूसीसी के खिलाफ शिकायतों का दौर थम नही रहा है। ताजा मामला कुलडोमरी निवासी प्रदीप कुमार व सुरेश कुमार पुत्रगण रामअधिन बैसवार का है जिनकी शिकायत पर अनपरा पुलिस ने एलयूसीसी के अभिकर्ता बताये गये अम्बिका प्रसाद ,सुग्रीव प्रसाद पुत्र मोती लाल,रामसुभग,महेन्द्र पुत्रगण मोती लाल अवधेश ,सुबाष पुत्रगण सुग्रीव अजय पुत्र रामसुभग और देव कुमारी पुत्री अम्बिका प्रसाद के खिलाफा एससी-एसटी एक्ट समेत जालसाजी आदि में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर में आरोप है कि आरोपियों ने अपने को एलयूसीसी को आपरेटिव बैंक का अभिकर्ता बताकर जमा धन पर बेहद ऊंचा ब्याज दिलाने का भरोसा दिया।

मई 2021 में धन जमा करवाया और उसके कूटरचित बांड भी दिये। जब परिपक्वता पूरी होने पर धन मांगा तो उन्होने कहा कि अम्बिका जेल में है उन्ही से बात करों। यह कहने पर कि आपसभी छल करने में शामिल थे तो उन्होने जातिसूचक गालियां दी।

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