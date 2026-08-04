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Sonbhadra News: बाइक के पहिए में साड़ी फंसने से गिरकर पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: बाइक के पहिए में साड़ी फंसने से गिरकर पांच घायल बाइक के पहिए में साड़ी फंसने से गिरकर पांच घायल बाइक के पहिए में साड़ी फंसने से गिरकर पांच घायल बाइक के प

Sonbhadra News: बाइक के पहिए में साड़ी फंसने से गिरकर पांच घायल

Sonbhadra News: म्योरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के वनमहरी गांव के समीप देवरी-पिंडारी मार्ग पर रविवार की रात बाइक में साड़ी फंस जाने से अनियंत्रित होकर गिरने बाइक सवार दो मासूम सहित पांच लोग घायल हो गए। वे म्योरपुर के पिंडारी गांव से देवरी गांव लौट रहे थे। घोरावल में दोनों मायूमों की हालत गंभीर बताई गई है।

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दुर्घटना की जानकारी

म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी 45 वर्षीया हीरामती गौरीशंकर गुप्ता अपनी बेटी के ससुराल पिंडारी गई थीं। रविवार शाम वह अपने दामाद 35 वर्षीय सूरज पुत्र शिवदास गुप्ता, 30 वर्षीया बेटी मंजू और नाती सात वर्षीय कृष्णा व पांच वर्षीय आदित्य के साथ एक ही बाइक से देवरी लौट रही थीं। रात लगभग आठ बजे जैसे ही वे बनमहरी गांव के पास पहुंचें, मंजू की साड़ी बाइक के पिछले पहिए में फंस गई। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में बाइक पर सवार सभी पांच लोग घायल हो गए। बाइक के आगे बैठे दोनों मासूम बच्चों को गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों सहित सभी घायलों को तत्काल सीएचसी म्योरपुर पहुंचाया। सीएचसी में चिकित्सक डॉ. पल्लवी सिन्हा ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। जांच के बाद कृष्णा और आदित्य की हालत गंभीर देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

परिवार की स्थिति

इनसेट.....

नातिन की मौत के बाद बेटी को लेने गई थी मां

म्योरपुर। हादसे के बाद परिवार के दुख की कहानी और भी मार्मिक हो गई। दामाद सूरज ने बताया कि बीते गुरुवार को उसकी आठ वर्षीय बेटी की मौत हो गई थी। इस घटना से परिवार पहले ही गहरे सदमे में था। रविवार को उसकी सास हीरामती अपनी बेटी मंजू का दुख कम करने के लिए उसे अपने साथ देवरी ले जाने के लिए आई थी। लेकिन घर लौटते समय रास्ते में हुए हादसे ने परिवार की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

सामान्य पूछे जाने वाले सवाल

हादसा कहाँ हुआ?
हादसा म्योरपुर थाना क्षेत्र के वनमहरी गांव के समीप देवरी-पिंडारी मार्ग पर हुआ।
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