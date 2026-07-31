Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने अग्निकांड की स्थिति में संयम बरतने, सुरक्षित निकासी, प्राथमिक बचाव और आग लगने के संभावित कारणों की जानकारी दी। मॉक ड्रिल में अग्निशामक यंत्रों के उपयोग का प्रदर्शन भी किया गया।

Sonbhadra News: अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

Sonbhadra News: सोनभद्र। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर में गुरुवार को अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग ने अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। संचालन अग्निशमन प्रभारी करण सिंह यादव एवं शनिराज सरोज के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अग्निकांड की स्थिति में घबराने के बजाय संयम एवं सूझबूझ से कार्य करने, सुरक्षित निकासी, प्राथमिक बचाव के उपाय, आग लगने के संभावित कारणों एवं उनकी रोकथाम की जानकारी दी गई। इस दौरान सावधानियों तथा अग्निशामक यंत्रों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग का विस्तृत व्यावहारिक प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में किस प्रकार स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए त्वरित कार्रवाई की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण का हुआ आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Jawahar Navodaya Vidyalaya Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।