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Sonbhadra News: अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

Sonbhadra News: सोनभद्र। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर में गुरुवार को अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग ने अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। संचालन अग्निशमन प्रभारी करण सिंह यादव एवं शनिराज सरोज के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अग्निकांड की स्थिति में घबराने के बजाय संयम एवं सूझबूझ से कार्य करने, सुरक्षित निकासी, प्राथमिक बचाव के उपाय, आग लगने के संभावित कारणों एवं उनकी रोकथाम की जानकारी दी गई। इस दौरान सावधानियों तथा अग्निशामक यंत्रों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग का विस्तृत व्यावहारिक प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में किस प्रकार स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए त्वरित कार्रवाई की जा सकती है।

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