Sonbhadra News: किसानों को निःशुल्क दिए गए फलदार-वनदार कलमी पौधे
Sonbhadra News: किसानों को निःशुल्क दिए गए फलदार-वनदार कलमी पौधेटिका विकसित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मनाद और गा
Sonbhadra News: म्योरपुर,हिंदुस्तान संवाद। स्थानीय ब्लॉक के कस्बा स्थित एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की ओर से संचालित एकल ग्राम विकास केंद्र म्योरपुर-रेणुकूट में रविवार को किसान गोष्ठी का आयोजन कर किसानों को निःशुल्क फलदार एवं वनदार कलमी पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण परिवारों में घरेलू पोषण वाटिका विकसित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मनाद और गायत्री मंत्र से हुई। इसके बाद समिति अध्यक्ष अमरकेश सिंह ने किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जैव संरक्षण तथा पौधों के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घर के आस-पास फलदार पौधे लगाने से परिवार को ताजे और पौष्टिक फल मिलेंगे।
इससे ग्रामीण परिवारों की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। किसानों को आम, अमरूद, नींबू, अनार, कटहल, महोगनी और सागौन सहित विभिन्न प्रजातियों के कलमी पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। पौधे पाकर किसानों में उत्साह दिखाई दिया। किसानों ने पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन देने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की बात कही। इस मौके पर सचिव नितेश जायसवाल, केंद्र समन्वयक एवं किसान प्रशिक्षक श्यामसुंदर, कंप्यूटर शिक्षक उमेश कुमार, प्रशिक्षु अर्पिता गुप्ता, किसान मित्र विजय कुमार, रामेश्वर प्रसाद, आरोग्य केंद्र समन्वयक ममता देवी, नवाटोला ग्राम प्रधान रामधनी, किसान समिति अध्यक्ष महिपत गौड़ आदि रहे।
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