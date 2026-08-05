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Sonbhadra News: चिकित्सकीय व्यवस्था पर भड़का आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: जिलासंविदा श्रमिक यूनियन सीटू का संयुक्त चिकित्सालय पर प्रदर्शन चिकित्सालय पर प्रदर्शन प्रभारी चिकित्साधिकारी को सौंपा ज्ञापन हालात न

चिकित्सकीय व्यवस्था पर भड़का आक्रोश
चिकित्सकीय व्यवस्था पर भड़का आक्रोश

Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। जन संगठनों जिला संविदा श्रमिक यूनियन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय जनवादी नौजवान सभा समेत सीटू के अनेक संगठनों ने बुधवार पांच अगस्त को संयुक्त चिकित्सालय डिबुलगंज में बदहाल चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्तचिकित्सालय पहुंचे श्रमिकों -महिलाओं और बस्तीवासियों का आरोप था कि करोड़ो की लागत से निर्मित अस्पताल में इलाज की मुक्कमल व्यवस्था नही हो सकी है। आठ सूत्रीय मांग पत्र सौंप मांग की गयी कि तत्काल अल्टा साउंड और एक्स रे की व्यवस्था सुनिश्चित हो। बाहर से दवाएं न लिखी जायें।सीटी स्कैन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सभी जांच आदि की व्यवस्था अस्पताल में की जाये जिससे की आम गरीब मजदूर किसान व गरीब बगैर इलाज न मरें।

चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कदम नही उठाये तो बड़ा आंदोलन होगा। चिकित्सकों का कहना था कि लैब असिसटेंट के स्थानान्तरण से जांच कुछ दिनों से प्रभावित है। ओपीडी नियमित चलती है।अल्ट्रासाउंड मशीन व एक्सरे मशीन उपलब्ध है लेकिन टैक्निशियन के न होने से कुछ परेशानी है जिन्हे दूर कराने के प्रयास हो रहे है। प्रमुख रूप से सुरेंद्र पाल, गुड्डू उपाध्याय,विसम्भर सिंह, नीलम देवी, रेखा, मीना,मनबस, सुनीता, मुस्ताक अहमद इत्यादि उपस्थित थे

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