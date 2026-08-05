Sonbhadra News: सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन
Sonbhadra News: सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन सिंचाई, ख
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह ने कहा कि अवर्षण के कारण पूरा जनपद प्रभावित है। बारिश नहीं होने से बांध-बंधियां खाली हैं और किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास निजी नलकूप हैं, उन्हीं क्षेत्रों में कुछ हद तक बुवाई और धान की रोपाई हो सकी है। सोन लिफ्ट कैनाल को पूरी क्षमता से संचालित करने की मांग करते हुए कहा कि चौथी स्टेज पर अभी दो पंप ही चल पा रहे हैं, जबकि तीसरा पंप कभी-कभार चलता है।
सभी पंपों को चलाकर किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए। किसान संघ ने ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या दूर कर शासन के निर्देशानुसार 18 घंटे बिजली आपूर्ति कराने की मांग की। वहीं साधन सहकारी समितियों से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और किसानों को समय पर खाद दिलाने की मांग उठाई गई। उन्होंने विंध्य एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसानों को बाजार दर के अनुसार उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। इस मौके पर प्रभुपाल सिंह मौर्य, रामजी सिंह, सदानंद मौर्य, दिनेश सिंह, आनंद प्रकाश सिंह, दयाराम सिंह, नंदलाल, मदनलाल, सुरेंद्र, हीरालाल, जयप्रकाश आदि मौजूद रहे।
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