Sonbhadra News: सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह ने कहा कि अवर्षण के कारण पूरा जनपद प्रभावित है। बारिश नहीं होने से बांध-बंधियां खाली हैं और किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास निजी नलकूप हैं, उन्हीं क्षेत्रों में कुछ हद तक बुवाई और धान की रोपाई हो सकी है। सोन लिफ्ट कैनाल को पूरी क्षमता से संचालित करने की मांग करते हुए कहा कि चौथी स्टेज पर अभी दो पंप ही चल पा रहे हैं, जबकि तीसरा पंप कभी-कभार चलता है।