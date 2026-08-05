Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन सिंचाई, ख

सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन
सिंचाई, खाद, बिजली को लेकर किसानों का प्रदर्शन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह ने कहा कि अवर्षण के कारण पूरा जनपद प्रभावित है। बारिश नहीं होने से बांध-बंधियां खाली हैं और किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास निजी नलकूप हैं, उन्हीं क्षेत्रों में कुछ हद तक बुवाई और धान की रोपाई हो सकी है। सोन लिफ्ट कैनाल को पूरी क्षमता से संचालित करने की मांग करते हुए कहा कि चौथी स्टेज पर अभी दो पंप ही चल पा रहे हैं, जबकि तीसरा पंप कभी-कभार चलता है।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: चौपाल में किसानों ने उठाया खाद संकट का मुद्दा

सभी पंपों को चलाकर किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए। किसान संघ ने ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या दूर कर शासन के निर्देशानुसार 18 घंटे बिजली आपूर्ति कराने की मांग की। वहीं साधन सहकारी समितियों से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और किसानों को समय पर खाद दिलाने की मांग उठाई गई। उन्होंने विंध्य एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसानों को बाजार दर के अनुसार उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। इस मौके पर प्रभुपाल सिंह मौर्य, रामजी सिंह, सदानंद मौर्य, दिनेश सिंह, आनंद प्रकाश सिंह, दयाराम सिंह, नंदलाल, मदनलाल, सुरेंद्र, हीरालाल, जयप्रकाश आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।