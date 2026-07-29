Sonbhadra News: खाद की कालाबाजारी के विरोध में सौंपा ज्ञापन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। बभनी ब्लॉक में खाद की किल्लत और अधिकृत विक्रेताओं पर कालाबाजारी के आरोप को लेकर किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। बुधवार को युवा मंगल दल ट्रस्ट के बैनर तले किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कथित रूप से अधिक कीमत पर खाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की। युवा मंगल दल ट्रस्ट के जिला सह प्रभारी एवं पूर्व प्रधान संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कृषि विभाग के अधिकारियों और कुछ अधिकृत खाद-बीज विक्रेताओं की मिलीभगत से बभनी ब्लॉक के कई दुकानदार किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं।

आरोप है कि 1350 रुपये मूल्य की डीएपी खाद 2100 से 2200 रुपये तथा 266 रुपये की यूरिया 500 से 600 रुपये तक में बेची जा रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मामले की शिकायत ब्लॉक और जिला स्तर पर कई बार की गई। आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के बजाय केवल औपचारिक जांच कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि 9 जुलाई को आसनडीह स्थित एक खाद-बीज भंडार पर मौजूद डीएपी की करीब 200 बोरियां रातोंरात गायब कर दी गईं और उनकी कालाबाजारी कर दी गई। जिला सह प्रभारी संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि यदि दोषी दुकानदारों के विरुद्ध शीघ्र एफआईआर दर्ज कर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो किसान आंदोलन तेज करेंगे और चक्का जाम जैसे कदम उठाने को बाध्य होंगे। इस मौकेपर हरि, दीपक, पप्पू, लवकुश, बरम यादव, मान जी सहित अन्य किसान मौजूद रहे।