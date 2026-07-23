Sonbhadra News: आम का पौधा बांटकर पेड़ लगाने का दिलाया संकल्प

Sonbhadra News: सोनभद्र। पेड़ हैं तो प्राण हैं के तहत किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा का दल गुरुवार को संदीप मिश्र के नेतृत्व में नगवां ब्लाक के गोटीबाध में ग्रामीणों को आम का सैकड़ों पौधा बांटकर पेड़ लगाने व बचाने का संकल्प दिलाया। इसके साथ ही खलियारी साधन सहकारी समिति पर गुरुवार को पहुंच कर मोर्चा के संयोजक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए समितियों का निरीक्षण कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों के फोन आने से मोर्चा का दल खलियारी समिति पर पहुंच कर सभी किसान भाईयों का दुःख दर्द सुनकर मोर्चा संयोजक भड़क उठे।

उन्होंने खलियारी सहकारी समिति से जनपद के जिलाधिकारी से आग्रह किया कि आप स्वयं सहकारी समितियों का निरीक्षण करिए व दोषी सचिवों का वेतन रोकने से काम नहीं चलने वाला जो दोषी पाए जाय उनको दंडित करने तथा उनके पर कार्यवाही किया जाये तब जाकर ये भ्रष्टाचारी सुधरेंगे। मोर्चा संयोजक ने कहा कि सभी किसानों को उनके रकबे के आधार पर प्रति बिघा एक बोरी डीएपी व यूरिया दिया जाय वही। खलियारी के किसान रमेश गुप्त ने सचिव पर ज्यादा पैसा लेकर लोगों को खाद देने की बात कहीं। परशुराम यादव ने कहा कि इतनी बड़ी दुर्वयवस्था किसानों के साथ किसी सरकार में नहीं थी यह सरकार पूरी तरह से हम किसानों का उत्पीड़न कर रही है। इस मौके पर प्रदीप जायसवाल, सुनील मिश्र, रमेश गुप्ता, परशुराम यादव, विनय सिंह, दिनेश चेरो, आकाश चौहान, सत्रुधन बिन्द, संजय बियार, विजय चौहान सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।