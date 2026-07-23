Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: आम का पौधा बांटकर पेड़ लगाने का दिलाया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: आम का पौधा बांटकर पेड़ लगाने का दिलाया संकल्प आम का पौधा बांटकर पेड़ लगाने का दिलाया संकल्प आम का पौधा बांटकर पेड़ लगाने का दिलाया संकल्प

आम का पौधा बांटकर पेड़ लगाने का दिलाया संकल्प
आम का पौधा बांटकर पेड़ लगाने का दिलाया संकल्प

Sonbhadra News: सोनभद्र। पेड़ हैं तो प्राण हैं के तहत किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा का दल गुरुवार को संदीप मिश्र के नेतृत्व में नगवां ब्लाक के गोटीबाध में ग्रामीणों को आम का सैकड़ों पौधा बांटकर पेड़ लगाने व बचाने का संकल्प दिलाया। इसके साथ ही खलियारी साधन सहकारी समिति पर गुरुवार को पहुंच कर मोर्चा के संयोजक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए समितियों का निरीक्षण कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों के फोन आने से मोर्चा का दल खलियारी समिति पर पहुंच कर सभी किसान भाईयों का दुःख दर्द सुनकर मोर्चा संयोजक भड़क उठे।

उन्होंने खलियारी सहकारी समिति से जनपद के जिलाधिकारी से आग्रह किया कि आप स्वयं सहकारी समितियों का निरीक्षण करिए व दोषी सचिवों का वेतन रोकने से काम नहीं चलने वाला जो दोषी पाए जाय उनको दंडित करने तथा उनके पर कार्यवाही किया जाये तब जाकर ये भ्रष्टाचारी सुधरेंगे। मोर्चा संयोजक ने कहा कि सभी किसानों को उनके रकबे के आधार पर प्रति बिघा एक बोरी डीएपी व यूरिया दिया जाय वही। खलियारी के किसान रमेश गुप्त ने सचिव पर ज्यादा पैसा लेकर लोगों को खाद देने की बात कहीं। परशुराम यादव ने कहा कि इतनी बड़ी दुर्वयवस्था किसानों के साथ किसी सरकार में नहीं थी यह सरकार पूरी तरह से हम किसानों का उत्पीड़न कर रही है। इस मौके पर प्रदीप जायसवाल, सुनील मिश्र, रमेश गुप्ता, परशुराम यादव, विनय सिंह, दिनेश चेरो, आकाश चौहान, सत्रुधन बिन्द, संजय बियार, विजय चौहान सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।