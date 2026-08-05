Sonbhadra News: चौपाल में किसानों ने उठाया खाद संकट का मुद्दा
Sonbhadra News: चौपाल में किसानों ने उठाया खाद संकट का मुद्दा चौपाल में किसानों ने उठाया खाद संकट का मुद्दाचौपाल में किसानों ने उठाया खाद संकट का मुद्दा
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। समाजवादी पार्टी की ओर से मंगलवार को नगर स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में जन चौपाल का आयोजन राम सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में किसानों, युवाओं और आम लोगों की समस्याएं सुनने के साथ खाद की उपलब्धता, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। इस दौरान समस्याओं के समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।
किसानों की समस्याएं
sपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि हर फसल सीजन में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ता है, जिससे खेती प्रभावित होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के स्थानीय उद्योगों और कल-कारखानों में स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है। वक्ता कवि राज सुरेंद्र भारती ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं से आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र जब अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उन्हें दमन का सामना करना पड़ता है। जन चौपाल में मौजूद लोगों ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, युवाओं को रोजगार देने तथा स्वास्थ्य एवं बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की। इस मौके पर अशोक पांडेय, इंद्रराज पांडेय, अनिल विश्वकर्मा, सुरेश यादव, शिव कुमार यादव, राजेश शर्मा, मोहन केवट, जुनैद अंसारी, अरविंद कुमार और दीपक आदि रहे।
आंदोलन की चेतावनी
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