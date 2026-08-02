Sonbhadra News: बारिश की बेरुखी से धान की रोपाई प्रभावित, सूखने लगी रोपी गई फसल

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सावन माह की शुरूआत हो गई है, लेकिन अभी तक अच्छी बारिश नहीं होने के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। बारिश की बेरुखी से धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। वहीं निजी संसाधनों व नहरों के सहारे रोपी गई धान की फसल सूखने लगी है। धान की रोपाई में जीतना देर होगा उसके पैदावार पर उसका असर भी पड़ना शुरू हो जाएगा।

धान की रोपाई लक्ष्य

जिले में इस बार करीब 68 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में धान की रोपाई का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जिले में करीब 40 फीसदी ही धान की रोपाई हो सकी है। हालांकि कृषि विभाग का इससे अधिक रोपाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में काफी कम रोपाई हो सकी है। सावन माह शुरू होने के बावजूद बारिश नहीं होने से जिले के किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। धान की रोपाई बुरी तरह प्रभावित हो गई है। अधिकांश खेत अब भी खाली पड़े हैं, जबकि जिन किसानों ने बोरवेल, कुएं और तालाब के सहारे किसी तरह रोपाई की है, उनकी फसल भी पानी के अभाव में सूखने लगी है। नगवां ब्लाक क्षेत्र की अधिकांश कृषि भूमि असिंचित है और यहां की खेती पूरी तरह मानसूनी बारिश पर निर्भर रहती है। खरीफ सीजन में धान प्रमुख फसल है, लेकिन इस बार पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। किसान रामअधार और सुखदेव ने बताया कि सामान्यत: 25 से 30 दिन में रोपी जाने वाली धान की नर्सरी अब 40 से 50 दिन की हो चुकी है। बारिश नहीं होने से रोपाई संभव नहीं हो पा रही है और यदि जल्द पानी नहीं बरसा तो पूरी नर्सरी खराब होने का खतरा है।