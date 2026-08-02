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Sonbhadra News: बांटे गए आम के पौधे, विंध्य एक्सप्रेस-वे का भी किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: बांटे गए आम के पौधे, विंध्य एक्सप्रेस-वे का भी किया विरोधद्र, संवाददाता। चतरा ब्लॉक के खुज्झा और भरसही गांव में रविवार को किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा क

Sonbhadra News: बांटे गए आम के पौधे, विंध्य एक्सप्रेस-वे का भी किया विरोध

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। चतरा ब्लॉक के खुज्झा और भरसही गांव में रविवार को किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा की ओर से पेड़ हैं तो प्राण हैं अभियान चलाकर सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों के बीच आम के पौधे वितरित किए गए। इस दौरान पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में विंध्य एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर भी किसानों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया गया।

पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीणों से पौधरोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। कार्यक्रम के दौरान संदीप मिश्रा ने प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस-वे परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि क्षेत्र का कोई भी किसान अपनी उपजाऊ और पुश्तैनी जमीन अधिग्रहित नहीं कराना चाहता। उनका कहना था कि विकास के नाम पर किसानों की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाना है तो उसका मार्ग ऐसी भूमि से निर्धारित किया जाए, जहां किसानों की खेती और आवास प्रभावित न हों।

किसानों की चिंताएं

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित परियोजना से बड़ी संख्या में किसानों की जमीन प्रभावित होगी, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की सहमति के बिना किसी भी विकास परियोजना को लागू करना उचित नहीं है। इस मौके पर सुरेंद्र मौर्य, अभी सिंह, रमेश, सुरेश, गिरजा शंकर, आकाश चौहान, दिनेश भारती, विजय चौहान, शत्रुधन बिंद आदि रहे।

प्रश्नोत्तर

किसानों ने पेड़ हैं तो प्राण हैं अभियान कब चलाया?
किसानों ने यह अभियान रविवार को चलाया।
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