Sonbhadra News: रिहंद जलाशय पर मंडरा रहा राखड़ का खतरा

Sonbhadra News: म्योरपुर, हिंदुस्तान संवाद। ऊर्जांचल की जीवनरेखा माने जाने वाले रिहंद जलाशय पर एक बार फिर राखड़ का खतरा गहराता नजर आ रहा है। लोगों का आरोप है कि म्योरपुर-बीजपुर मार्ग स्थित जामतिहवा नाला पुलिया और श्मशान घाट मार्ग के समीप जुलाई माह में राखड़ फ्लाई ऐश लदे चार ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गए। इन हादसों में करीब 150 टन राखड़ सड़क और नाले में फैल गया। बरसात के पानी के साथ यह राखड़ जामतिहवा नाले के जरिए रिहंद जलाशय में पहुंच रहा है, जिससे जल प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिकी पर गंभीर खतरा पैदा होने की आशंका जताई जा रही है।ग्राम प्रधान एवं सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी के क्षेत्रीय संयोजक दिनेश जायसवाल, बेचन, शाह मुहम्मद, गोविंद, अमन विश्वकर्मा, दीपक यादव, कुसुम, सुमन आदि ने जिलाधिकारी और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा जिम्मेदार परिवहन एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है।

उनका कहना है कि दुर्घटनाओं के कई दिन बाद भी घटनास्थलों से राखड़ पूरी तरह नहीं हटाया गया, जिसके चलते बारिश के पानी के साथ राखड़ बहकर सीधे नाले में जा रहा है और वहां से रिहंद जलाशय में मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहंद जलाशय हजारों लोगों की आजीविका और पेयजल का प्रमुख स्रोत है। जलाशय में लगातार राखड़ पहुंचने से मछलियों सहित अन्य जलीय जीवों के अस्तित्व पर संकट गहरा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार फ्लाई ऐश के महीन कण पानी में घुलकर उसकी गुणवत्ता प्रभावित कर सकते हैं तथा लंबे समय तक इसका प्रभाव जलीय जैव विविधता और जलाशय की पारिस्थितिकी पर पड़ सकता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दुर्घटनास्थलों से तत्काल राखड़ हटाया जाए, रिहंद जलाशय और जामतिहवा नाले के पानी की वैज्ञानिक जांच कराई जाए तथा राखड़ परिवहन करने वाले वाहनों के लिए सख्त सुरक्षा मानक लागू किए जाएं। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरणीय क्षति की भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। मामले को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आरके सिंह ने कहा है कि टीम भेजकर जांच करवाते हैं।