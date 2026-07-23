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Sonbhadra News: लेखपाल ने चकरोड को अतिक्रमण से कराया मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: लेखपाल ने चकरोड को अतिक्रमण से कराया मुक्त चकरोड को गुरुवार को क्षेत्रीय लेखपाल महेंद्र यादव की तरफ से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नापी के दौरान मुआयना

Sonbhadra News: लेखपाल ने चकरोड को अतिक्रमण से कराया मुक्त

Sonbhadra News: म्योरपुर। म्योरपुर गांव में स्थित सिद्धाडाड बगीचा को जोड़ने वाले चकरोड को गुरुवार को क्षेत्रीय लेखपाल महेंद्र यादव की तरफ से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नापी के दौरान मुआयना कर चक रोड की चौड़ाई 2.7 मीटर कर स्पष्ट किया गया। ग्रामीणों ने मार्ग को सीसी रोड बनाने की मांग की जिसपर सहमति जताई गई। शहीद आलम ने लेखपाल एवं ग्राम प्रधान का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि जैसे इस समस्या का निदान निकला वैसे ही कूड़ा संग्रह केंद्र के बगल में भी सरकारी भूमि को कब्जा किया गया हैं, उसे भी कब्जा मुक्त कराया जाए। इस मौके पर गणेश जायसवाल, नागवंत जायसवाल, शहीद आलम, विनोद अग्रहरी, सुनील अग्रहरी, सुजीत कुमार, पंकज सिंह, शशि अग्रहरी,अंकित कुमार,रामेश्वर गुप्ता आदि रहे।

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