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Sonbhadra News: माइंस बंद होने से दो हजार परिवारों पर रोजगार का संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: कजरहट के अल्ट्राटेक लाइमस्टोन माइंस की लीज निरस्त होने से लगभग दो हजार श्रमिक परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। श्रमिक संघ ने मिर्जापुर के मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर माइंस का संचालन जल्द शुरू करने की मांग की है। यदि हालात नहीं बदले, तो कई श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं।

Sonbhadra News: माइंस बंद होने से दो हजार परिवारों पर रोजगार का संकट

Sonbhadra News: डाला, हिन्दुस्तान संवाद। कजरहट स्थित अल्ट्राटेक लाइमस्टोन माइंस की लीज निरस्त होने के बाद खनन कार्य ठप होने से करीब दो हजार श्रमिक परिवारों के सामने रोजगार का संकट गहराने लगा है। इसे लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट श्रमिक संघ एवं अल्ट्राटेक वर्कर्स यूनियन के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मिर्जापुर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर श्रमिकों की आजीविका सुरक्षित रखने और माइंस का संचालन जल्द शुरू कराने की मांग की।श्रमिक संघ के अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि लीज निरस्त होने के बाद कजरहट माइंस में खनन पूरी तरह बंद हो गया है। खनन में लगी मशीनों को भी अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के बीच भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

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उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में जुलगुल-भलुआ क्षेत्र की खदानों से सीमेंट निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा में उच्च गुणवत्ता का चूना पत्थर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके कारण कंपनी को मध्य प्रदेश की खदानों से पत्थर मंगाना पड़ रहा है। इससे उत्पादन लागत बढ़ने के साथ-साथ भविष्य में सीमेंट उत्पादन भी प्रभावित होने की आशंका है। श्रमिक संगठनों ने मंडलायुक्त से आग्रह किया कि श्रमिकों के हितों, क्षेत्र के औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार को देखते हुए कजरहट माइंस के संचालन को शीघ्र बहाल कराने के लिए आवश्यक स्तर पर प्रभावी पहल की जाए। उनका कहना है कि समय रहते समाधान नहीं निकला तो करीब दो हजार श्रमिक परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में अल्ट्राटेक सीमेंट श्रमिक संघ एवं अल्ट्राटेक वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रमेश सिंह, बसंत लाल, बृजेश सिंह, सत्यदेव सिंह, उपेंद्र सिंह तथा अनिल मांझी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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