Sonbhadra News: डोगिया नाला में महिला का मिला शव
Sonbhadra News: डोगिया नाला में महिला का मिला शव डोगिया नाला में महिला का मिला शव डोगिया नाला में महिला का मिला शव डोगिया नाला में महिला का मिला शव डोगिया नाला में म
Sonbhadra News: रेणुकूट। पिपरी थाना क्षेत्र के काशीराम आवास के पीछे स्थित डोगिया नाला में मंगलवार दोपहर एक वृद्ध महिला का शव मिला। मृतका की पहचान 65 वर्षीय फूलपत्ती पत्नी राधेश्याम गुप्ता निवासी वार्ड संख्या 03, तुर्रा, थाना पिपरी के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि फूलपत्ती लंबे समय से मुंह के कैंसर से पीड़ित थीं और बीमारी के कारण मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थीं। परिजनों की आशंका है कि इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।