Sonbhadra News: हाईटेक होगी दुद्धी कचहरी की सुरक्षा, लगेगा सीसीटीवी कैमरा

Sonbhadra News: दुद्धी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय तहसील कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को जल्द ही हाईटेक बनाया जाएगा। परिसर के चारों ओर मजबूत बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।शनिवार को तहसील समाधान दिवस के बाद जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कचहरी परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दुद्धी बार एसोसिएशन की ओर से उठाई गई सुरक्षा संबंधी मांगों पर अधिकारियों ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने न्यायालय परिसर, सुरक्षा व्यवस्था, मुख्य प्रवेश द्वार और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों के पहुंचने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण पाण्डेय के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया और कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी समस्याएं रखीं।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलभूषण पाण्डेय ने बताया कि कचहरी की बाउंड्रीवाल कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे असामाजिक तत्वों और आवारा पशुओं का परिसर में प्रवेश हो जाता है। उन्होंने पूरे न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, बाउंड्रीवाल का पुनर्निर्माण कराने तथा मुख्य प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किए जाने की मांग की। मांगों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बाउंड्रीवाल निर्माण और सीसीटीवी कैमरे लगाने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी दुद्धी को लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अभियंताओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने को कहा, ताकि स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कराया जा सके। डीएम और एसपी के आश्वासन के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने संतोष जताते हुए अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।