Sonbhadra News: एबीसी सेंटर के लिए भूमि चिन्हांकन में लाएं तेजी
Sonbhadra News: एबीसी सेंटर के लिए भूमि चिन्हांकन में लाएं तेजी एबीसी सेंटर के लिए भूमि चिन्हांकन में लाएं तेजी एबीसी सेंटर के लिए भूमि चिन्हांकन में लाएं तेजी एबीसी
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना एवं वंदन योजना को लेकर नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के चिन्हांकन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। वहीं आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई। वन्दन योजना के अन्तर्गत चुर्क नगर पंचायत में शीतला माता मंन्दिर पर अवस्थापना सुविधायें एवं सौन्दर्यीकरण कराने के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के लिए डीएम ने सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया।
डीएम ने प्रस्तुत प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए उपयुक्त एवं जनहितकारी कार्यों को स्वीकृति प्रदान की तथा जो प्रस्ताव योजना की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं पाए गए, उनके स्थान पर नियमों के अनुरूप अन्य जनोपयोगी कार्यों के प्रस्ताव दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे नगरों की उपयोगिता, स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं तथा सौंदर्यीकरण में प्रभावी वृद्धि हो और आमजन को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का क्रियान्वयन गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर एडीएम वागीश कुमार शुक्ला, नगर निकाय के सभी अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अवर अभियंता मौजूद रहे।
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