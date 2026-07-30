Sonbhadra News: एबीसी सेंटर के लिए भूमि चिन्हांकन में लाएं तेजी

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना एवं वंदन योजना को लेकर नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के चिन्हांकन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। वहीं आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई। वन्दन योजना के अन्तर्गत चुर्क नगर पंचायत में शीतला माता मंन्दिर पर अवस्थापना सुविधायें एवं सौन्दर्यीकरण कराने के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के लिए डीएम ने सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया।