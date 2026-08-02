Sonbhadra News: डीएम ने जल भंडारण और व्यवस्थाओं का लिया जायजा
Sonbhadra News: सोनभद्र के जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने रिहंद डैम का निरीक्षण किया। उन्होंने जल भंडारण, संचालन और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल प्रबंधन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने रविवार को रिहंद डैम का स्थलीय निरीक्षण कर जल भंडारण, संचालन व्यवस्था और डैम परिसर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से जल उपलब्धता, रखरखाव और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए।डीएम ने डैम में उपलब्ध जल की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से जल प्रबंधन एवं संचालन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि रिहंद डैम जिले की महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में शामिल है, इसलिए इसके संचालन एवं रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित की जाएं और नियमित रूप से उनकी निगरानी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डैम परिसर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि आमजन और संबंधित विभागों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान रिहंद डैम के सहायक अभियंता, अवर अभियंता समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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