Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: डीएम ने जल भंडारण और व्यवस्थाओं का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: सोनभद्र के जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने रिहंद डैम का निरीक्षण किया। उन्होंने जल भंडारण, संचालन और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल प्रबंधन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

Sonbhadra News: डीएम ने जल भंडारण और व्यवस्थाओं का लिया जायजा

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने रविवार को रिहंद डैम का स्थलीय निरीक्षण कर जल भंडारण, संचालन व्यवस्था और डैम परिसर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से जल उपलब्धता, रखरखाव और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए।डीएम ने डैम में उपलब्ध जल की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से जल प्रबंधन एवं संचालन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि रिहंद डैम जिले की महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में शामिल है, इसलिए इसके संचालन एवं रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: भूमि चिन्हांकन में लापरवाही पर डीएम ने लगाई फटकार

सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित की जाएं और नियमित रूप से उनकी निगरानी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डैम परिसर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि आमजन और संबंधित विभागों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान रिहंद डैम के सहायक अभियंता, अवर अभियंता समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।