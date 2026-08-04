Sonbhadra News: शिवद्वार धाम में 10 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक शिवद्वार धाम में 10 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेकशिवद्वार धाम में 10 हजार श्रद्धालुओं ने किय

Sonbhadra News: सोनभद्र/घोरावल, हिटी। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजुम उमड़ पड़ा। दूध, जल, फल-फूल, वेलपत्र के साथ लंबी कतारों में लगकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। इस दौरार मंदिरों में चार बजे भोर से दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लग गई थी।

आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा ऐतिहासिक शिवद्वार धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तेज बारिश के बावजूद करीब 10 हजार कांवरियों ने भगवान उमा-महेश्वर का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। पूरा मंदिर परिसर दिनभर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा। रविवार सुबह से ही शिवद्वार पहुंचने वाले कांवरियों का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रविवार शाम से ही जलाभिषेक प्रारंभ करा दिया गया। सोमवार को मंगला आरती के बाद विधिवत पूजन और जलाभिषेक का क्रम शुरू हुआ, जो देर शाम तक लगातार चलता रहा। इस वर्ष मिर्जापुर जनपद के चुनार व मड़िहान क्षेत्र से सर्वाधिक संख्या में कांवड़िए पहुंचे। आठ वर्ष के बच्चों से लेकर 70 वर्ष तक के बुजुर्गों ने पूरे उत्साह के साथ कांवर यात्रा में भाग लिया। महिलाओं और युवाओं की उल्लेखनीय भागीदारी ने आयोजन को और भव्य बना दिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। पूरे मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। जलाभिषेक की व्यवस्था पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। मंदिर समिति के प्रधान पुजारी सुरेश गिरी ने बताया कि प्रथम सोमवार पर लगभग 10 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उपजिलाधिकारी घोरावल विशाल कुमार, नायब तहसीलदार विदित तिवारी, क्षेत्राधिकारी राजेश राय, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह, शिवद्वार चौकी प्रभारी कविंद्र यादव, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

इन प्रमुख शिवालयों में भी उमड़ी रही भीड़ राबर्ट्सगंज नगर के सिविल लाइंस रोड स्थित वीरेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। मंदिर के पास में अलसुबह ही अस्थाई फूल-माला की दुकानें सज गई थी। इसी तरह जलनिगम रोड स्थित सोमनाथ मंदिर, अंबेडकरनगर स्थित बैजूबाबा बैजनाथ मंदिर, बरैला गांव स्थित प्राचीन शिवमंदिर, गौरीशंकर महादेव में दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। सूर्योदय के पहले शुरू हुआ दर्शन पूजन दोपहर बाद तक चलता रहा। वहीं चुर्क के रौप पहाड़ी स्थित पंचमुखी महादेव का पहले सावन के सोमवार को विशेष शृंगार किया गया। यहां सुबह से ही भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगे थे। दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी कतर लगी थी।

हर हर महादेव उदघोष से गूंजा इलाका, भक्तों ने किया जलाभिषेक बीजपुर।

श्रावण मास के पहले सोमवार को क्षेत्र के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के उद्घोष से चारो तरफ वातावरण गूंज उठा। कावरियों व श्रद्धालुओं की तरफ से शिवलिंग पर जलाभिषेक कर फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ा कर अपने मन की मुराद अंतर आत्मा से मांगते रहे। क्षेत्र के बॉर्डर से सटे राज्यो छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तरप्रदेश व ग्रामीण इलाकों जरहा स्थित अजीरेश्वर धाम मंदिर में भोले नाथ के भक्तों की भारी भीड़ रही। मेला लगने से लोगो में खुशी का माहौल है। अजीरेश्वर धाम मंदिर प्रबन्ध समिति द्वारा समूचे दिन बाबा का महाप्रसाद श्रद्धालुओं को खिलाया जाता रहा। सेंदुर टीका धाम से जल लेकर कांवरियों, श्रद्धालुओं ने 15 किलोमीटर लगे पाव पहुंचकर भोले बाबा पर जलाभिषेक किया। अजीरेश्वर धाम समिति के अध्यक्ष न्यासकर्ता राजेंद्र सिंह बघेल,त्रिभुवन नारायण सिंह,ब्रम्हाजीत सिंह, गणेश शर्मा , श्यामसुंदर जायसवाल, राहुल सिंह आदि ने प्रसाद वितरण किया। सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह मय हमराह जवानों तथा महिला फोर्स के साथ सुबह से ही मंदिर परिसर में डटे रहे। उसी प्रकार सिरसोती, शिवमंदिर एनटीपीसी कालोनी, बेड़िया हनुमान मंदिर, दूधइयाँ माता मंदिर, सेवकाडॉड, बखरीहवा के मंदिरों में महिलाओं, बच्चों सहित कंवर भक्तों की भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी रही।

क्षेत्र के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब म्योरपुर।

सावन के प्रथम सोमवार को म्योरपुर ब्लॉक क्षेत्र के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही कस्बे के ब्लॉक के पास स्थित शिव मंदिर सहित गोविंदपुर वन डिपो परिसर स्थित शिव मंदिर, लीलासी, किरवील, देवरी, खैराही, रासपहरी, जामपानी और पादरी के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा।

श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, दूध और गंगाजल अर्पित किया। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने सावन सोमवार का व्रत रखा और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि तथा आरोग्य की कामना की। कई श्रद्धालु सुबह स्नान कर पैदल ही शिवालयों तक पहुंचे और कतार में लगकर भोलेनाथ का दर्शन-पूजन किया। मंदिरों में घंटे-घड़ियाल और शिव स्तुति से वातावरण आध्यात्मिक हो गया। दिनभर शिवालयों में दर्शन-पूजन और प्रसाद वितरण का सिलसिला चलता रहा।