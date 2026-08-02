Sonbhadra News: स्कॉर्पियो की टक्कर से कांवरिया घायल
Sonbhadra News: मिर्जापुर के बरिया घाट से जल लेकर शिवद्वार जा रहे कांवरिया नंदलाल को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। नंदलाल को सिर, कमर और पैर में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया और नंदलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह 40 वर्षों से यह यात्रा कर रहे हैं।
Sonbhadra News: घोरावल। मिर्जापुर के बरिया घाट से जल लेकर शिवद्वार में जलाभिषेक करने जा रहे एक कांवरिया को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शनिवार रात मिर्जापुर जनपद के बरकछा पहाड़ी के पास हुई। घोरावल थाना क्षेत्र के खुटहा गांव निवासी 55 वर्षीय नंदलाल पुत्र गणेश प्रसाद शनिवार शाम बरिया घाट से कांवर लेकर शिवद्वार के लिए पैदल निकले थे। रात करीब आठ बजे बरकछा पहाड़ी के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नंदलाल के सिर, कमर और पैर में गंभीर चोटें आईं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो सवार घायल नंदलाल को राजगढ़ के एक निजी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर परिजन उन्हें वहां से मिर्जापुर ट्रामा सेंटर ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया गया कि नंदलाल पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार मिर्जापुर के बरिया घाट से कांवर लेकर शिवद्वार में जलाभिषेक करने आते रहे हैं।
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